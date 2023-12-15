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Alkol kontrolünde polislere tekme tokat saldırı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde alkol kontrolünde polislere saldıran sürücü, gözaltına alındı.

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