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  4. Alkol masasında çocuğu dans ettirdiler! Valilik harekete geçti

Alkol masasında çocuğu dans ettirdiler! Valilik harekete geçti

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Kayseri'de bir kız çocuğunun alkol masasına çıkartılıp dans ettirilmesine ilişkin inceleme başlatıldı.

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