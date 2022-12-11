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Alkollü kadının yaptıkları şoke etti: 7. kattan...

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Kocaeli'de alkollü olduğu iddia edilen genç kadın, 8 katlı binanın 7. katındaki balkonun tentesine oturdu.

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