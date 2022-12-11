Anasayfa Video Galeriler Gündem Alkollü kadının yaptıkları şoke etti: 7. kattan... Alkollü kadının yaptıkları şoke etti: 7. kattan... 11 Aralık 2022 Pazar Saat: 16:40 Güncelleme: 11 Aralık 2022 Pazar 16:40 Kocaeli'de alkollü olduğu iddia edilen genç kadın, 8 katlı binanın 7. katındaki balkonun tentesine oturdu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6395ddc658172c30e1377d83" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da şaşırtan görüntü: Sahili kapladı Ümit Özdağ'dan olay olacak Süleyman Soylu iddiası Erdoğan'dan ''siyaseti bırakma'' sinyali Yusufeli Barajı'nda sular yükseliyor! Evler bir bir sulara gömülüyor AVM'de indirim çılgınlığı! Birbirlerini ezdiler Hülya Avşar yeni klibinde çırılçıplak soyundu Cinsel performans artırıcı ilaç fareleri kamerada Başkent'te yüzlerce kadın 6 yaşındaki kıza istismar iddiası için sokaktaydı Arkadaşlar arasındaki tartışma kanlı bitti: 2 ölü, 1 yaralı