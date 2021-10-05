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Alkollü polis memuru, meslektaşlarına zor anlar yaşattı

Şanlıurfa’da meydana gelen ve 4 kişinin yaralandığı trafik kazasında yaralanan sürücülerden alkollü polis memuru, meslektaşı olan trafik ekiplerine zor anlar yaşattı.

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