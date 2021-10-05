Anasayfa Video Galeriler Gündem Alkollü polis memuru, meslektaşlarına zor anlar yaşattı Alkollü polis memuru, meslektaşlarına zor anlar yaşattı 05 Ekim 2021 Salı Saat: 12:45 Şanlıurfa’da meydana gelen ve 4 kişinin yaralandığı trafik kazasında yaralanan sürücülerden alkollü polis memuru, meslektaşı olan trafik ekiplerine zor anlar yaşattı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/615c1ed7c2a9863eee688b63" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR House Of The Dragon’dan ilk fragman geldi Bahçeli söyledi, Türkiye harıl harıl araştırıyor: Kim bu ''bölücü kebapçılar'' ? İnternette yazılanlara inandı, ölümden döndü PETKİM'de 22 FETÖ şüphelisine gözaltı Erdoğan'a olay gönderme: ''Daha ucuz bir market mümkün'' ''Kırmızı'' kategorideki ilimizde sosyal mesafesiz, maskesiz konser İstanbul'da korkutan yangın! Peş peşe patlamalar... Koronavirüs temaslısı oğluyla gezintiye para cezası TOGG'un CEO'sundan dikkat çeken açıklama