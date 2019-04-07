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  3. 07 Nisan 2019 10:35

Alkollü şahıs belediye önünde ortalığı birbirine kattı

Sivas’ta belediye önünde ortalığı birbirine katan aşırı alkollü şahıs, olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerine zor anlar yaşattı. Edinilen bilgilere göre, olay geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Sivas Belediye binası önünde meydana geldi.Bina önüne gelen alkollü şahıs kendine zarar vereceğini belirterek belediye başkanı ile görüşmek istediğini söyledi. Çevredeki vatandaşlar ise şahsı...

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