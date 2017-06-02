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  3. 02 Haziran 2017 07:45

Alkollü sürücü lastiği değiştirilen araca arkadan çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

Adıyaman’da, yol kenarında lastiği değiştirilen araca alkollü sürücünün kullandığı otomobilin çarpması sonucu yaşanan kaza da 1 kişi feci şekilde hayatını kaybederken 3 kişi ise yaralandı.

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