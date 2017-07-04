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  3. 04 Temmuz 2017 00:15

Alkollü sürücü ortalığı birbirine kattı! Dayak yemekten son anda kurtuldu

Sivas'ta alkollü olduğu iddia edilen sürücü 4 araca çarptı. Şahıs polis tarafından gözaltına alındı.

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