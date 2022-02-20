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Alkollü sürücü ortalığı savaş alanına çevirdi

Sakarya'nın Söğütlü ilçesine alkollü olduğu iddia edilen sürücü, park halindeki 6 araç ve 1 halk otobüsüne çarparak durabildi. Kazada 1 kişi ağır yaralandı.

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