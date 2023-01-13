Anasayfa Video Galeriler Gündem Alkollü sürücüden pes dedirten savunma Alkollü sürücüden pes dedirten savunma 13 Ocak 2023 Cuma Saat: 09:15 Bursa'da nın polis ekiplerinin durdurduğu sürücü, alkolmetreyi üflemeyi reddedip "Alkol çıkmama ihtimali yok" deyip alkollü olduğunu itiraf edip "yarın akşam umreye gideceğim" diyerek cezadan kurtulmaya çalıştı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63c0f708265158577e599893" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Adnan Oktar ve kediciklerinin bu görüntüleri ilk kez ortaya çıktı İstanbul'da iş merkezinde patlama! Ortalık savaş alanına döndü Snapsave_1b8a57458eaf340d95f9f12f33a32127_720p RTÜK üyesinden Rasim Ozan Kütahyalı'ya dava Katliam gibi kaza: Araç yayaların arasına daldı: 5 ölü var! Kirasına zam isteyen mal sahibi, kiracısına öyle bir şey yaptı ki... Ölümün kıyısında ATV'de safari! Ölümden döndü Antalya’da hortum dehşeti kamerada Otel yönetimine sinirlenen müşteri, aracıyla lobide drift attı