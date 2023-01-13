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Alkollü sürücüden pes dedirten savunma

Bursa'da nın polis ekiplerinin durdurduğu sürücü, alkolmetreyi üflemeyi reddedip "Alkol çıkmama ihtimali yok" deyip alkollü olduğunu itiraf edip "yarın akşam umreye gideceğim" diyerek cezadan kurtulmaya çalıştı.

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