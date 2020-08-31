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  3. 31 Ağustos 2020 15:30

Alkollü sürücünün dehşet saçtığı anlar saniye saniye görüntülendi!

Video Galeri
Mucize Doktor'da Seda Bakan sürprizi
Mucize Doktor'da Seda Bakan sürprizi
Video Galeri
Film sahnesi değil gerçek! Uçurtma 3 yaşındaki çocuğu uçurdu!
Film sahnesi değil gerçek! Uçurtma 3 yaşındaki çocuğu uçurdu!
Video Galeri
Türkiye'nin tatil cennetinde skandal görüntüler
Türkiye'nin tatil cennetinde skandal görüntüler
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Film değil gerçek! Uyurken ağzına 1 metrelik yılan girdi!
Film değil gerçek! Uyurken ağzına 1 metrelik yılan girdi!
Video Galeri
Melek Mosso, sahneden indirilmesine neden olan ses kaydını paylaştı
Melek Mosso, sahneden indirilmesine neden olan ses kaydını paylaştı
Video Galeri
Korku filmi değil gerçek! Antalya'da kabus anı kamerada
Korku filmi değil gerçek! Antalya'da kabus anı kamerada
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