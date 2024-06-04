  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Alkollü trafik canavarı ters yöne daldı, ortalık savaş yerine döndü

Alkollü trafik canavarı ters yöne daldı, ortalık savaş yerine döndü

Şişli’de alkollü olduğu iddia edilen ve ters yöne giren sürücü, önce park halindeki araca, ardından bir yayaya ve seyir halindeki motosiklete çarptı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
DEM Partili milletvekillerinden oturma eylemi
DEM Partili milletvekillerinden oturma eylemi
Diyarbakır'da kayyum gerginliği: 2 polis yaralandı
Diyarbakır'da kayyum gerginliği: 2 polis yaralandı
4 ilde dev operasyon: İnsan kaçakçıları yakalandı
4 ilde dev operasyon: İnsan kaçakçıları yakalandı
Kapadokya'da balayında sır ölüm: 21 yaşındaki bir kadın hayatını kaybetti
Kapadokya'da balayında sır ölüm: 21 yaşındaki bir kadın hayatını kaybetti
Aziz Yıldırım'dan Acun Ilıcalı'ya skandal suçlama
Aziz Yıldırım'dan Acun Ilıcalı'ya skandal suçlama
Babasının otomobilde bıraktığı 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Babasının otomobilde bıraktığı 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Prof. Dr. Naci Görür: ''Depremin öldüremediği insanları öldürürsünüz''
Prof. Dr. Naci Görür: ''Depremin öldüremediği insanları öldürürsünüz''
Çöpten kadın cinayeti çıktı: Çuvala koyup atmışlar
Çöpten kadın cinayeti çıktı: Çuvala koyup atmışlar
Kardeşlerin kavgasında kan aktı
Kardeşlerin kavgasında kan aktı