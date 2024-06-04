Alkollü trafik canavarı ters yöne daldı, ortalık savaş yerine döndü

Şişli’de alkollü olduğu iddia edilen ve ters yöne giren sürücü, önce park halindeki araca, ardından bir yayaya ve seyir halindeki motosiklete çarptı.

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