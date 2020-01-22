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  3. 22 Ocak 2020 17:30

''Allah'la görüşüyorum'' diyen sahte peygambere 7 yıl hapis isteniyor

Kocaeli'de kendisini peygamber, Hızır Aleyhisselam, evliya gibi tanıtan ve Allah'la görüştüğünü iddia eden dolandırıcı hakkında 7 yıla kadar hapis isteniyor.

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