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ANLAŞMA TAMAM, RUS AŞISI TÜRKİYE'DE ÜRETİLECEK!
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  3. 22 Ocak 2021 12:20

Alman aşısının sevkiyatında ''Maraş dondurması'' modeli

Almanya'da Türk bilim insanlarının geliştirdiği koronavirüs aşısının dağıtımı, Maraş dondurmasının erimeden taşınmasını sağlayan kuru buzlar yardımıyla yapılıyor.

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