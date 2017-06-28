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  3. 28 Haziran 2017 15:45

Alman Başkonsolosluğu önünde şüpheli paket alarmı

İstanbul Beyoğlu'nda bulunan Alman Başkonsolosluğu önüne bırakılan şüpheli bir paket polisi harekete geçirdi. Bomba imha uzmanları tarafından kontrol edilen şüpheli paketin kargo paketi olduğu ortaya çıktı.

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