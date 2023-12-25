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  4. Alman polisi bir Türk vatandaşını ailesinin gözü önünde öldürdü

Alman polisi bir Türk vatandaşını ailesinin gözü önünde öldürdü

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Almanya’nın Mannheim kentinde polis, 49 yaşındaki bir Türk vatandaşını sokak ortasında vurarak öldürdü.

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