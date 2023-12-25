Anasayfa Video Galeriler Gündem Alman polisi bir Türk vatandaşını ailesinin gözü önünde öldürdü Alman polisi bir Türk vatandaşını ailesinin gözü önünde öldürdü 25 Aralık 2023 Pazartesi Saat: 00:50 Güncelleme: 25 Aralık 2023 Pazartesi 00:50 Almanya’nın Mannheim kentinde polis, 49 yaşındaki bir Türk vatandaşını sokak ortasında vurarak öldürdü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6588a7b5770cf5382b01c8d3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Atilla Taş'ın tutuklanmasına neden olan görüntüler ortaya çıktı Oto galeri değil, gümrük muhafaza otoparkı! DEM'in kongresi terör propagandasına dönüştü! Çok sayıda gözaltı var İstiklal Caddesi'nde büyük panik İstanbul'daki Filistin'e destek yürüyüşünde hilafet çağrısı skandalı Hastanede doktora yumruklu saldırı kamerada AK Partili isimden canlı yayında tepki çeken ''peygamberler'' açıklaması İstanbul'da yine motosikletli saldırı: 2 ölü var Şehit cenazesinde CHP'li Özgür Özel'e protesto