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  3. 26 Haziran 2017 16:15

Alman Polisi Türk ailenin bayramını zehir etti

Alman polisinin ülkede yaşayan Türk vatandaşlarına uyguladığı orantısız güç ve şiddet olaylarına bir yenisi daha eklendi.

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Başbakan Yıldırım: Biz milletle yürürüz, milletle beraber gideriz
Başbakan Yıldırım: Biz milletle yürürüz, milletle beraber gideriz
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Şelalede yüzerken boğulma anı görüntülendi
Şelalede yüzerken boğulma anı görüntülendi
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Menekşe plajı doldu taştı
Menekşe plajı doldu taştı
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Üst geçitten atlamaya çalışan kız böyle kurtarıldı
Üst geçitten atlamaya çalışan kız böyle kurtarıldı
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MHP lideri Bahçeli: OHAL devam etmelidir
MHP lideri Bahçeli: OHAL devam etmelidir
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Samsun şehidini uğurladı
Samsun şehidini uğurladı