Alman turistler geleneksel zeytinyağı sabunu yapmayı öğrendiler
08 Temmuz 2019 15:35
Alman turistler geleneksel zeytinyağı sabunu yapmayı öğrendiler
Balıkesir Üniversitesi Edremit Meslek Yüksek Okulu, unutulmaya yüz tutan meslekler arasında yer alan geleneksel Türk zeytinyağlı sabun üretimi konusunda Kazdağları’nda uygulamalı eğitim verdi. Almanlar da kursa ilgi gösterdi. Binlerce yıldır zeytinyağından kaynatarak yapılan sabun üretimi gün geçtikçe azalmaya başladı. Yok olmaya yüz tutan meslekler arasına giren zeytinyağı sabunculuğu...