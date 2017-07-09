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  3. 09 Temmuz 2017 15:45

Alman uçakları çekiliyor denilen İncirlikte hareketlilik

Alman Der Spiegel dergisinin ‘Alman güçleri İncirlik’ten çekilmeye başladı’ dediği İncirlik Hava Üssü’nde Amerikan uçaklarının hareketliliği yaşandı.

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Hamburgu festival havasında temizlediler
Hamburgu festival havasında temizlediler
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Şehit çocuğuna kırmızı plakalı sünnet aracı
Şehit çocuğuna kırmızı plakalı sünnet aracı
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Alevlerin ortasında kalan adam aşağı atladı
Alevlerin ortasında kalan adam aşağı atladı
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Beykozdaki feci kaza kamerada
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Haluk Levent lösemi hastası Yasini unutmadı