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  3. 20 Şubat 2020 16:25

Almanya Başbakanı Merkel'den saldırı hakkında ilk açıklama

Almanya'da yapılan ırkçı saldırının ardından olayla ilgili Almanya Başbakanı Angela Merkel açıklama yaptı. Açıklamada 5 Türk vatandaşın hayatını kaybettiğini doğruladı.

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Almanya'da ırkçı saldırı: 5'i Türk, 9 kişi hayatını kaybetti
Almanya'da ırkçı saldırı: 5'i Türk, 9 kişi hayatını kaybetti
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