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Almanya Başbakanı Scholz Türkiye'de

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Ankara'da Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un resmi törenle karşıladı.

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