Anasayfa Video Galeriler Gündem Almanya Başbakanı Scholz Türkiye'de Almanya Başbakanı Scholz Türkiye'de 14 Mart 2022 Pazartesi Saat: 17:55 Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Ankara'da Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un resmi törenle karşıladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/622f575a6e05c5028230af83" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Dünyanın en uzun otomobili görenlerin ağzını açık bıraktı! Havuzu bile var Dün Erdoğan'la görüşen Miçotakis koronavirüse yakalandı Canlı yayında romantik anlar: Seda Sayan, Çağlar Ökten'e ''evet'' dedi Kızağı arabaya bağlayıp, kar ve buzu eğlenceye çevirdiler Bir faciadan döndük! Okul servisi alev alev yandı Sen ne güzel insansın Tarık ağabey! Atının yorulduğunu görünce... Bu video infial yarattı: Rusya Eyfel kulesini vurdu! Mahsun Kırmızıgül'ün kardeşi, eşine kabusu yaşattı! Genç kadını KADES kurtardı İbrahim Tatlıses uğradığı silahlı saldırıyı yıllar sonra anlattı