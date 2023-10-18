Anasayfa Video Galeriler Gündem Almanya Başbakanı Scholz’un uçağı sirenlerin çalmasıyla tahliye edildi Almanya Başbakanı Scholz’un uçağı sirenlerin çalmasıyla tahliye edildi 18 Ekim 2023 Çarşamba Saat: 08:05 Güncelleme: 18 Ekim 2023 Çarşamba 08:05 Almanya Başbakanı Olaf Scholz’un içinde bulunduğu uçak, İsrail’den Mısır’a hareket etmeye hazırlandığı sırada Ben Gurion Havaalanında siren seslerinin yükselmesi ile tahliye edildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/652f67918f454746f65fe0d3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İsrail'den katliam için de katliam: Önce hastane sonra enkazını vurdular İsrail Başkonsolosluğu önünde protesto! Ortalık savaş yerine döndü Tarım Kredi marketinde ''yüzde 50 indirim'' hüsranı Benekli Ayhan ortaya çıktı! İşte ilk sözleri Hülya Avşar'dan belediye başkan adaylığı sorusuna yanıt Türk gazetecilerin bulunduğu alana füze düştü! Bu herife ''taksici'' demek ''taksicilere'' hakaret! Kadına şiddete meydan dayağı! İstanbul'da şehir eşkıyaları restorana kurşun yağdırdı