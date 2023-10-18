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  4. Almanya Başbakanı Scholz’un uçağı sirenlerin çalmasıyla tahliye edildi

Almanya Başbakanı Scholz’un uçağı sirenlerin çalmasıyla tahliye edildi

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Almanya Başbakanı Olaf Scholz’un içinde bulunduğu uçak, İsrail’den Mısır’a hareket etmeye hazırlandığı sırada Ben Gurion Havaalanında siren seslerinin yükselmesi ile tahliye edildi.

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