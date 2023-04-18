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  4. Almanya bu Türk'ü konuşuyor; sokağı satın aldı kimseyi geçirmiyor!

Almanya bu Türk'ü konuşuyor; sokağı satın aldı kimseyi geçirmiyor!

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Almanya’nın Rheinland Pflaz eyaletinde yer alan Zweibrücken kasabasında, Yıldırım Sevindik isimli Türk vatandaşı özel mülk olarak görünen 100 metrelik sokağı 2 bin 500 euro'ya satın aldı.

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