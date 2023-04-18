Anasayfa Video Galeriler Gündem Almanya bu Türk'ü konuşuyor; sokağı satın aldı kimseyi geçirmiyor! Almanya bu Türk'ü konuşuyor; sokağı satın aldı kimseyi geçirmiyor! 18 Nisan 2023 Salı Saat: 11:30 Güncelleme: 18 Nisan 2023 Salı 11:30 Almanya’nın Rheinland Pflaz eyaletinde yer alan Zweibrücken kasabasında, Yıldırım Sevindik isimli Türk vatandaşı özel mülk olarak görünen 100 metrelik sokağı 2 bin 500 euro'ya satın aldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/643e551dbc6cdf2e4f0ddf73" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Çarpışan otomobiller alev aldı; Ölü ve yaralılar var Adıyaman'da 5 katlı bina çöktü Motosikletli şehir magandaları dehşet saçtı İnternette şimdi de ''fitre'' dolandırıcılığı İran'da yeni toplu zehirlenme vakaları Meral Akşener'in ''fısıldaması'' canlı yayına böyle yansıdı Mevzular Açık Mikrofon'da ortalık karıştı, fenalaşanlar oldu Mescid-i Aksa'da binlerce kişilik Kadir Gecesi İmamoğlu: ''Herkesin yüzü gülecek artık''