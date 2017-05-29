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  3. 29 Mayıs 2017 11:45

Almanyada Beşiktaş coşkusu

Almanya'nın Köln kentinde yaşayan Beşiktaş taraftarları şampiyonluğu coşkuyla kutladı.

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Köprüde asılı F.Bahçe bayrağını böyle indirdiler!
Köprüde asılı F.Bahçe bayrağını böyle indirdiler!
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Katoda yoğun helikopter hareketliliği yaşandı
Katoda yoğun helikopter hareketliliği yaşandı
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Engelli sanatçı hayalleri yumurta kabuğuna aktarıyor
Engelli sanatçı hayalleri yumurta kabuğuna aktarıyor
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Kadın sürücü doğalgaz borusuna çarpıp aracıyla böyle takla attı
Kadın sürücü doğalgaz borusuna çarpıp aracıyla böyle takla attı
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Rehberlik ve psikolojik danışmanlıkla ilgili tüm yenilikler Maltepe Üniversitesi'nde masaya yatırıldı
Rehberlik ve psikolojik danışmanlıkla ilgili tüm yenilikler Maltepe Üniversitesi'nde masaya yatırıldı
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Otobüs durağının boş olması faciayı önledi!
Otobüs durağının boş olması faciayı önledi!