Anasayfa Video Galeriler Gündem Almanya'da dolu kabusu: 1 kişi öldü Almanya'da dolu kabusu: 1 kişi öldü 13 Eylül 2023 Çarşamba Saat: 12:10 Güncelleme: 13 Eylül 2023 Çarşamba 12:10 Almanya’nın Rheinland-Pfalz eyaletinde şiddetli fırtına ve dolu hayatı olumsuz etkiledi, 1 kişi yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybetti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65017c8ab6115a377724d8d3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Gülşen sahne kostümü ile yine sınır tanımadı WhatsApp'ın ''oh be sonunda'' dedirten yeni özelliği yayınlandı İmamoğlu, taklidini yapan komedyeni paylaştı: Onu da çözeceğiz Tuğba Özerk plajda ölçü aldırdı Deprem hasarlı bina iş makinesinin üzerine çöktü İstanbul'da iş hanından çıkarılan esnaf ürünlerini yaktı PKK, DEAŞ ve FETÖ'ye eş zamanlı şafak operasyonu İstanbul'da cami avlusunda bebek buldu Bursa'da geceyi gündüze çeviren büyük yangın