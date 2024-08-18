Anasayfa Video Galeriler Gündem Almanya'da dönme dolap faciası: Onlarca yaralı var Almanya'da dönme dolap faciası: Onlarca yaralı var 18 Ağustos 2024 Pazar Saat: 21:21 Güncelleme: 18 Ağustos 2024 Pazar 21:21 Almanya'nın Leipzig kentinde düzenlenen müzik festivalinde yer alan bir dönme dolapta çıkan yangında en az 23 kişinin yaralandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66c23bc25b424305e20662a3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Basketbolda tarihi maç: 4 sayılık basket tarihe geçti TFF Başkanı Hacıosmanoğlu Amedspor'a verdiği sözü tuttu Saplantılı aşık polise direndi, kendisini vurdu Türkiye'nin gururu Kara Atmaca en uzun menzilli uçuşunu gerçekleştirdi Antalya'da istilacı aslan balığı avı yarışması: Hem avladılar hem yediler... Muhtar tutuklandı, yerine kayyım atandı Acı tabloyu Vali açıkladı: ''İlimizin tarihinin en büyük yangını'' Aydemir Akbaş’ın cenazesinde arbede çıktı Türkiye'nin yeşil altınında hasat zamanı: Tarlada 50, tezgahta 100 TL