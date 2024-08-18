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  4. Almanya'da dönme dolap faciası: Onlarca yaralı var

Almanya'da dönme dolap faciası: Onlarca yaralı var

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Almanya'nın Leipzig kentinde düzenlenen müzik festivalinde yer alan bir dönme dolapta çıkan yangında en az 23 kişinin yaralandı.

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