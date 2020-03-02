  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 02 Mart 2020 17:15

Almanya'da koronavirüs korkusu ! Tokalaşmadılar

Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, koronavirüs nedeniyle Başbakan Angela Merkel'in elini sıkmadı.

Video Galeri
Bir kadını bıçakladı, diğer kadını tekmeledi !
Bir kadını bıçakladı, diğer kadını tekmeledi !
Video Galeri
CHP'den açık çağrı: ''Putin'e şu 3 soruyu sorun...''
CHP'den açık çağrı: ''Putin'e şu 3 soruyu sorun...''
Video Galeri
''Şehitlerimiz var, sizin yüzünüzden'' diyerek sığınmacılara saldırdılar!
''Şehitlerimiz var, sizin yüzünüzden'' diyerek sığınmacılara saldırdılar!
Video Galeri
Provokatörler iş başında! Ankara'da Suriyeli sandıkları 2 Türk'ü dövdüler!
Provokatörler iş başında! Ankara'da Suriyeli sandıkları 2 Türk'ü dövdüler!
Video Galeri
Erdoğan'dan Esad rejimine: Boyunlarının üzerinde baş kalmayacak
Erdoğan'dan Esad rejimine: Boyunlarının üzerinde baş kalmayacak
Video Galeri
Rejim askerleri hedef olmamak için ambulansları kalkan yaptı
Rejim askerleri hedef olmamak için ambulansları kalkan yaptı
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM