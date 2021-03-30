Anasayfa Video Galeriler Gündem Almanya'da Türk gurbetçinin oto galerisi kundaklandı Almanya'da Türk gurbetçinin oto galerisi kundaklandı 30 Mart 2021 Salı Saat: 17:05 Almanya'nın Hessen eyaletinde Türk iş insanı Uğur A.'ya ait oto galerideki 7 otomobil iki şüpheli tarafından kundaklandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60633044096ffa63561b82b3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Hafta sonu yasaklarıyla ilgili dikkat çeken açıklama Emekli hostese 850 bin liralık aşk tuzağı! PKK'nın işkence görüntüleri dehşete düşürdü Yufkacıya kaçan eltiler böyle görüntülendi! Cüneyt Özdemir, Türkiye’nin en pahalı NFT tweetini sattı TÜSİAD geri döndü: Ekonomi yönetimne yaylım ateşi! Bakan Varank'tan sprey aşı müjdesi Şırnak ve Siirt'te Eren-12 Güleşli Operasyonu başladı İstismar mağduru genç kız mahkemenin kararıyla yıkıldı