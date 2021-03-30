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Almanya'da Türk gurbetçinin oto galerisi kundaklandı

Almanya'nın Hessen eyaletinde Türk iş insanı Uğur A.'ya ait oto galerideki 7 otomobil iki şüpheli tarafından kundaklandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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