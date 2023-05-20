Anasayfa Video Galeriler Gündem Almanya’da Türk seyahat acentesi kundaklandı Almanya’da Türk seyahat acentesi kundaklandı 20 Mayıs 2023 Cumartesi Saat: 09:15 Almanya'nın Stuttgart kentinde Türklerin yoğun olarak yaşadığı Mauserstrasse caddesinde faaliyet gösteren Türk vatandaşlara ait seyahat acentesi kundaklandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6468657c70535967ff415893" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Cübbeli Ahmet: ''Bizim sağcılar CHP'ye iyi bir kazık attı'' Kılıçdaroğlu ''vatanınız için'' diyerek çağrı yaptı Biden'ın zor anları kamerada Erdoğan ile Sinan Oğan'ın sürpriz toplantısı sessiz sedasız bitti İmamoğlu ile AK Partili seçmenin sohbeti gündem oldu Erdoğan, Sinan Oğan'ı kabul etti Karavan tutkunları İstanbul Karavan Festivali'nde buluştu Katil arılar bir şehri alarmı geçirdi! Laboratuvar böcekleri doğaya salındı Tatili fırsat bilenler soluğu denizde aldı