Anasayfa Video Galeriler Gündem Almanya'da Türk spikere linç kampanyası Almanya'da Türk spikere linç kampanyası 09 Mart 2021 Salı Saat: 17:10 Alman devlet televizyonunda spikerlik yapan Türk asıllı Pınar Atalay, aşırı sağcı Alman ırkçıların hedefi oldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/604781ec75f4447a5344a753" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Uzman isim açıkladı: Vakalar bir ayda yüzde 63 neden arttı? Makas atan sürücüyü evire çevire dövdüler! Koronavirüs nedeniyle bir gözünü kaybetti! Sıcak hava balonunda ölüm kalım anları kamerada! Hırsızlık şüphelisi 2 kadın marketi birbirine kattı Malili eski futbolcu Coulibaly'den olay açıklama Ümitcan Uygun'un arkadaşı canlı yayında genç kızı dövdü Hayvanat bahçesinde kan aktı: 2 ölü Belediye Başkanı'nın koltuğuna haciz