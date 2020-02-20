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  3. 20 Şubat 2020 22:05

Almanya'daki saldırıdan yaralı kurtulan Türk o anları anlattı

Almanya’nın Hanua kentinde 5’i Türk 9 kişinin hayatını kaybettiği ırkçı saldırıda yaralanan Muhammed isimli Türk vatandaşı, yaşananları anlattı.

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