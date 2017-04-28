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PYD KUDURDU ! SINIR KARAKOLUNA ROKETLİ SALDIRI
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  3. 28 Nisan 2017 15:20

Almanyanın İstanbul Başkonsolosluğuna şüpheli paket alarmı

Almanya'nın İstanbul Başkonsolosluğuna gönderilen şüpheli paket içerisindeki bilgisayar parçası polis alarma geçirdi.

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Mangalcılar, az kalsın 500 yıllık camiyi yakacaktı!
Mangalcılar, az kalsın 500 yıllık camiyi yakacaktı!
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Erdoğanın AK Partiye üye olacağı tarih belli oldu!
Erdoğanın AK Partiye üye olacağı tarih belli oldu!
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Rus gemisiyle çarpışan yük gemisinin yetkilileri açıklamalarda bulundu
Rus gemisiyle çarpışan yük gemisinin yetkilileri açıklamalarda bulundu
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CarrefourSA, “Coğrafi İşaretli” ürünlerini sergiledi
CarrefourSA, “Coğrafi İşaretli” ürünlerini sergiledi
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'Kanser korkusunu yenecek şey bilgi'
'Kanser korkusunu yenecek şey bilgi'
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Rumeli Hisarı sahilinde erkek cesedi bulundu
Rumeli Hisarı sahilinde erkek cesedi bulundu