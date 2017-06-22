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  3. 22 Haziran 2017 11:15

Alnında enayi yazan zehir taciri yakalandı

Beyoğlu'nda merdivenlerde baygın halde yatan kadına uyuşturucu madde verdiği iddia edilen ve alnında “enayi” yazılı dövmesi olan uyuşturucu satıcısı, akşam saatlerinde Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

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