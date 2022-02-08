Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde ''kesik baş'' sahnesi olay oldu

Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin 12. bölümünde yer alan kesik baş sahnesi izleyicinin tepkisine neden oldu. Sosyal medyada birçok kullanıcı RTÜK'ü göreve çağırdı.

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