Anasayfa Video Galeriler Gündem Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde ''kesik baş'' sahnesi olay oldu Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde ''kesik baş'' sahnesi olay oldu 08 Şubat 2022 Salı Saat: 13:30 Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin 12. bölümünde yer alan kesik baş sahnesi izleyicinin tepkisine neden oldu. Sosyal medyada birçok kullanıcı RTÜK'ü göreve çağırdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6202464ab9263155fd28cc53" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da 5 katlı binadaki patlama anı kamerada İstanbul'daki korkutan ''gizemli'' çığlıkların sebebi bulundu İstanbul'da 3 milyon dolarlık akıl almaz dolandırıcılık Hırsızın bıraktığı not şaşkına çevirdi: ''Abilerin gülü...'' TURKOVAC 81 ilde uygulanmaya başaldı Türkiye'nin milli gurur göreve başladı! Yunanistan sınırı ona emanet! İstanbul'da patlama yaşanan bina yıkıldı CNN Türk canlı yayınında mide bulandıran, skandal sözler Erdoğan talimat verdi; elektrik faturaları için çalışma yapılacak