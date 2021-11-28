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Alparslan Türkeş anmasında iki grup arasında kavga

Alparslan Türkeş Vakfı'nın düzenlediği MHP'nin kurucu ismi Alparslan Türkeş’in doğum günü sebebiyle yapılan anma etkinliğinde iki grup arasında kavga çıktı.

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