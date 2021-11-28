Anasayfa Video Galeriler Gündem Alparslan Türkeş anmasında iki grup arasında kavga Alparslan Türkeş anmasında iki grup arasında kavga 28 Kasım 2021 Pazar Saat: 21:15 Alparslan Türkeş Vakfı'nın düzenlediği MHP'nin kurucu ismi Alparslan Türkeş’in doğum günü sebebiyle yapılan anma etkinliğinde iki grup arasında kavga çıktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61a3c7375dcd1f3fdf5b2c53" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Genç kadını felç eden dayak! Dehşetin görüntüleri ortaya çıktı Gökyüzünde kabus gibi 6 saat! Ankara'daki ''geçinemiyoruz'' eyleminde 17 gözaltı Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ile yola devam kararı ''Bugün yaşadığımız ekonomik tablo planlı bir soygundur'' Selçuk Bayraktar'dan mesai arkadaşına veda! Son görüşmelerini anlattı Ankara'da 13 yaşındaki kıza kan donduran istismar Hüseyin Çelik: ''Atatürk dini kullanıp insanların kendisine biat etmesini istiyordu'' Kar kapıya dayandı! Yeni haftada hava buz kesecek