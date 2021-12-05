Anasayfa Video Galeriler Gündem Alparslan Türkeş Vakfı'nında gerginlik! MHP'liler kapıya dayandı Alparslan Türkeş Vakfı'nında gerginlik! MHP'liler kapıya dayandı 05 Aralık 2021 Pazar Saat: 22:46 MHP Ankara İl Başkanı Turgay Baştuğ'un beraberindekilerle Alparslan Türkeş Vakfı'na gitti ve "Ülkücülerin nefesi ensenizde sizi uyardım bir daha uyarmayacağım" dediği görüldü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61ad1711c5807f7a8c0b6cb3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR AK Partili isimden olay açıklama: ''Parlamenter sisteme dönmek en büyük gericiliktir'' İstanbul'da ''koku'' alarmı! İGDAŞ'tan açıklama geldi Omicron varyantının ilk tespit edildiği ülke fena karıştı Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen'in dekoltesi Altın Kelebek'i salladı Erdoğan'dan bir dolar ve faiz açıklaması daha Görüntüler ortaya çıktı: Emekli polis memuru yeğenine kurşun yağdırdı BTP liderinden Hacı Bektaş-ı Veli’ye ziyaret İstanbul trafiğinde bir garip ''keçi inadı'' anı... Leyla ile Mecnun dizisinin ‘Hırsız Yavuz’u gerçek oldu