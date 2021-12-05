Alparslan Türkeş Vakfı'nında gerginlik! MHP'liler kapıya dayandı

MHP Ankara İl Başkanı Turgay Baştuğ'un beraberindekilerle Alparslan Türkeş Vakfı'na gitti ve "Ülkücülerin nefesi ensenizde sizi uyardım bir daha uyarmayacağım" dediği görüldü.

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