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  4. Alparslan Türkeş Vakfı'nında gerginlik! MHP'liler kapıya dayandı

Alparslan Türkeş Vakfı'nında gerginlik! MHP'liler kapıya dayandı

MHP Ankara İl Başkanı Turgay Baştuğ'un beraberindekilerle Alparslan Türkeş Vakfı'na gitti ve "Ülkücülerin nefesi ensenizde sizi uyardım bir daha uyarmayacağım" dediği görüldü.

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