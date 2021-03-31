Anasayfa Video Galeriler Gündem Alpaslan Öztürk'ün A Milli Takım'a seçildiği sevinç anları olay oldu Alpaslan Öztürk'ün A Milli Takım'a seçildiği sevinç anları olay oldu 31 Mart 2021 Çarşamba Saat: 08:00 Göztepeli Alpaslan Öztürk, A Milli Takım aday kadrosuna dahil edildi. Göztepe Kulübü, oyuncunun milli takım için telefon aldığı anların görüntüsünü paylaştı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/606401eb0af5f966f05d5863" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İmamoğlu'ndan canlı yayına damga vuran sözler Polisten uzun namlulu saldırganlara operasyon AK Partili vekil vaka artışını dükkanların açılmasına bağladı! Hafta sonu yasaklarıyla ilgili dikkat çeken açıklama Almanya'da Türk gurbetçinin oto galerisi kundaklandı Emekli hostese 850 bin liralık aşk tuzağı! PKK'nın işkence görüntüleri dehşete düşürdü Yufkacıya kaçan eltiler böyle görüntülendi! Cüneyt Özdemir, Türkiye’nin en pahalı NFT tweetini sattı