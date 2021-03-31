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  4. Alpaslan Öztürk'ün A Milli Takım'a seçildiği sevinç anları olay oldu

Alpaslan Öztürk'ün A Milli Takım'a seçildiği sevinç anları olay oldu

Göztepeli Alpaslan Öztürk, A Milli Takım aday kadrosuna dahil edildi. Göztepe Kulübü, oyuncunun milli takım için telefon aldığı anların görüntüsünü paylaştı.

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