Alt geçitte can pazarı: Anne çocuklarıyla yağış sonrası mahsur kaldı

Elazığ'da etkili olan sağanak nedeniyle yağmur sularıyla dolan altgeçitte mahsur kalan anne ve iki çocuğunu, itfaiye ekipleri kurtardı.

Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/668e2f811f7a946c370a6ec3" allowfullscreen></iframe>