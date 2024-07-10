Anasayfa Video Galeriler Gündem Alt geçitte can pazarı: Anne çocuklarıyla yağış sonrası mahsur kaldı Alt geçitte can pazarı: Anne çocuklarıyla yağış sonrası mahsur kaldı 10 Temmuz 2024 Çarşamba Saat: 09:51 Elazığ'da etkili olan sağanak nedeniyle yağmur sularıyla dolan altgeçitte mahsur kalan anne ve iki çocuğunu, itfaiye ekipleri kurtardı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/668e2f811f7a946c370a6ec3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bir ilimizin başına talih kuşu kondu: İşte Çinli BYD'nin yatırım yapacağı ilimiz Nefes kesen anlar: Köpek balığı sürüsüyle burun buruna geldi Gladyatör 2'den ilk fragman geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi'nde Kadın öğretmen, eve çağırdığı sevgilisini öldürdü Sağanak yağış tekne kafede kabusu yaşattı Bodrum'da 18 saatlik orman yangınının yarattığı tahribat görüntülendi 12 ilde nefes kesen operasyon: Onlarca gözaltı var Metroda liseli genç kıza iğrenç taciz