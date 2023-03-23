Anasayfa Video Galeriler Gündem Altay tankının teslimatı Nisan'da, seri üretimi 2026'da! Altay tankının teslimatı Nisan'da, seri üretimi 2026'da! 23 Mart 2023 Perşembe Saat: 16:30 BMC İcra Kurulu Üyesi ve Üst Yöneticisi Murat Yalçıntaş, 2 adet Altay tankının Nisan ayının sonunda TSK'ya teslim edileceğini açıkladı. Altay tankının seri üretimi ise 2026'da başlayacak. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/641c547266d6216ee87613b7" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda deprem risk denetimi yapıldı, haberler kötü Korkunç kaza! Yardımlarına itfaiye yetişti İşte asrın felaketinin neden ''asrın felaketi'' olduğunun kanıtı İftar sofralarının olmazsa olmazının fiyatları kafa karıştırdı 2 şehir arasındaki mesafeyi 15 dakikaya indirecek projede geri sayım 3 ülkeye ihraç edilen MEMATT için yeni anlaşma Netflix'in yeni filmi Aaahh Belinda'dan ilk gragman geldi Bu sefer limon kadar dolu yağdı! Türkiye genelindeki riskli bina sayısı açıklandı