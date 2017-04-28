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  3. 28 Nisan 2017 08:20

Altın ararken göçük altında kalarak can verdi

Bursa'da define aramak için oğluyla birlikte tünel kazan bir kişi göçük altında kalarak can verdi.

Video Galeri
Yaralı güvenlik korucuları Vana sevk edildi
Yaralı güvenlik korucuları Vana sevk edildi
Video Galeri
Maltepede Oto Yıkamaya EYPli Saldırı
Maltepede Oto Yıkamaya EYPli Saldırı
Video Galeri
Polisin dur ihtarına uymayan sürücü şehri birbirine kattı
Polisin dur ihtarına uymayan sürücü şehri birbirine kattı
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Uyuşturucu bağımlısı genç, annesini boğarak öldürdü
Uyuşturucu bağımlısı genç, annesini boğarak öldürdü
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YSK, referandumun kesin sonuçlarını açıkladı
YSK, referandumun kesin sonuçlarını açıkladı
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Viyadükte asılı kalan tırın sürücüsünü itfaiye kurtardı
Viyadükte asılı kalan tırın sürücüsünü itfaiye kurtardı