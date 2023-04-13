Altın bulduk, ara beni değerlendirelim suç örgütü çökertildi

Manisa'da vatandaşları altın buldukları ve elden çıkarmak için uygun fiyatla satmayı vadeden suç örgütü jandarma tarafından çökertildi.

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