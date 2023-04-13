  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Altın bulduk, ara beni değerlendirelim suç örgütü çökertildi

Altın bulduk, ara beni değerlendirelim suç örgütü çökertildi

Güncelleme:

Manisa'da vatandaşları altın buldukları ve elden çıkarmak için uygun fiyatla satmayı vadeden suç örgütü jandarma tarafından çökertildi.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
İstanbul'un çöken surları havadan böyle görüntülendi
Hepsi geri istendi... İşte Türkiye’den kaçırılan tarihi eserler
Asrın felaketinin üzerinden 65 gün geçti ama ondan hala haber yok!
Tatilcilerin kabusu olmuştu! İstilacı ve zehirli türün popülasyonu azalıyor
Ebrar Karakurt'un takım arkadaşının İstanbul'da esrarengiz ölümü
Gelmek bilmeyen kış şimdi gitmek bilmiyor! Nisan ortasında kar yağışı
Hadise'den olay sözler: ''Ölmek istedim, ölsün istedim''
10 ilde PKK operasyonu: 16 gözaltı
Metroda sokak şarkıcısına tekme tokat dayak