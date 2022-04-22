Altın değil, sadece bir şişe içecek dağıttılar... İzdiham yaşandı!

Gaziantep’te bir kişi tarafından dağıtılan içecekten almak isteyen kadınlar izdihama neden oldu. İzdiham sırasında dağıtımı yapan kişinin kadınlara sert çıkışması dikkat çekti.

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