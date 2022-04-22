Anasayfa Video Galeriler Gündem Altın değil, sadece bir şişe içecek dağıttılar... İzdiham yaşandı! Altın değil, sadece bir şişe içecek dağıttılar... İzdiham yaşandı! 22 Nisan 2022 Cuma Saat: 08:25 Gaziantep’te bir kişi tarafından dağıtılan içecekten almak isteyen kadınlar izdihama neden oldu. İzdiham sırasında dağıtımı yapan kişinin kadınlara sert çıkışması dikkat çekti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62623c3e8ecb174e895563d3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bu bir mucize! Minik çocuğu selde buzdolabı kurtardı Efsane boksör Mike Tyson uçakta yolcu yumrukladı Yine boşanma aşamasındaki eş dehşeti! Silahını çekip öldürdü! Kemal Kılıçdaroğlu'nun elektriğinin kesildiği an İstanbul'da gökdelen mesaisi! Görüntüler nefes kesti CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun elektriği kesildi Marmara Denizi'ne dökülen Ayamama Deresi'nde korkutan görüntü İstanbul'da zincirleme kaza! İETT otobüsü 6 araca çarptı İlişki terapisti Selin Karacehennem isyan etti: ''Böyle kocalık olmaz!''