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  3. 04 Eylül 2020 16:35

Altın fiyatları ne olacak- Uzmanlardan altın yorumu ve tahminleri!

Video Galeri
Şoför otobüse maskesiz almayınca öyle bir şey yaptı ki..
Şoför otobüse maskesiz almayınca öyle bir şey yaptı ki..
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Maske uyarısı yapan şoföre saldırdı!
Maske uyarısı yapan şoföre saldırdı!
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Bilim Kurulu üyesi çaktırmadan toplu taşımaya bindi ve...
Bilim Kurulu üyesi çaktırmadan toplu taşımaya bindi ve...
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Trafikte görenleri şaşırtan manzara
Trafikte görenleri şaşırtan manzara
Video Galeri
Radar Elektronik Destek sistemi TSK envanterinde
Radar Elektronik Destek sistemi TSK envanterinde
Video Galeri
Otomobile pompalı tüfekle saldırı, genç kızı hayattan kopardı
Otomobile pompalı tüfekle saldırı, genç kızı hayattan kopardı
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