Anasayfa Video Galeriler Gündem Altın fiyatları rekor kırdı, vatandaş çözümü bunda buldu! Altın fiyatları rekor kırdı, vatandaş çözümü bunda buldu! 10 Haziran 2023 Cumartesi Saat: 14:20 Altının gram fiyatı 1.400 TL'yi aşınca imitasyon ürünlere ilgi arttı. Kuyumcuda değeri 200-300 bin lira olan takılar, imitasyon olarak 10-15 bin TL'ye satılıyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64845c792d7d7765d67e4883" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kadın kılığında dolaşan erkek polise yakalandı Kurban Bayramı öncesi şap alarmı! Hayvan giriş çıkışları yasaklandı Konut balonu sönüyor mu? Sisle kaplanan Ilgaz Dağı'nda büyüleyen görüntüler Kabe örtüsü 3 metre yukarı kaldırıldı Bu sahilde yüzme bilen ''erkekler'' bile boğuluyor (!) Türkiye'nin 6 aylık gizli cenneti kamerada... Yılın yarısında görme şansınız yok! Hadise'den cesur dans şov... İzleyen başa sarıp tekrar izledi İstanbul'da güpe gündüz silahlı saldırı kamerada