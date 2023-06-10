Altın fiyatları rekor kırdı, vatandaş çözümü bunda buldu!

Altının gram fiyatı 1.400 TL'yi aşınca imitasyon ürünlere ilgi arttı. Kuyumcuda değeri 200-300 bin lira olan takılar, imitasyon olarak 10-15 bin TL'ye satılıyor.

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