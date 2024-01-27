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  4. Altın günü hırsızlarının soygun planı pes dedirtti

Altın günü hırsızlarının soygun planı pes dedirtti

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Denizli’de izin alıp aynı iş yerinde çalışan arkadaşlarının evini soyan kadının sinsi planı, akıllara durgunluk verdi.

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