Anasayfa Video Galeriler Gündem Altın günü hırsızlarının soygun planı pes dedirtti Altın günü hırsızlarının soygun planı pes dedirtti 27 Ocak 2024 Cumartesi Saat: 11:20 Güncelleme: 27 Ocak 2024 Cumartesi 11:20 Denizli’de izin alıp aynı iş yerinde çalışan arkadaşlarının evini soyan kadının sinsi planı, akıllara durgunluk verdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65b4bcdff2b55cb9d50ee723" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Sağlık Bakanı Koca açıkladı: Türkiye'de bir ilk yaşandı Mehmetçik'in en sadık dostlarının eğitimleri nefes kesti İstanbul'da toplu taşımada doğum... Türkiye'nin zirvesinde -14 derecede nefes kesen anlar Fenerbahçe transferi bitirdi: Çağlar Söyüncü İstanbul'da 10 ilde büyük operasyon: 33 gözaltı var İstanbul'da 49 torbacı yakalandı Berber bile lüks... Saç kesim fiyatları aldı başını gidiyor Bir yolcu otobüsü kazası daha! Yaralılar var