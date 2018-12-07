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  3. 07 Aralık 2018 15:35

Altın külçe diye kaldırım taşını 50 bin liraya sattılar

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde boyadıkları kaldırım taşını külçe altın diyerek 50 bin liraya satan 2 kişi yakalandı. Alınan bilgiye göre, olay ilçe merkezinde meydana geldi. Eskişehir’ de yaşayan Yasin A., sosyal medya üzerinden tanıştığı iki kişiden külçe altın satın almak için anlaştı. Eskişehir’den yola çıkarak Bolvadin’e giden Yasin A., tanıştığı Hakan Ö. ve Muhammet T. ile yüz...

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