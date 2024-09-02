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  4. Altın Portakal'da kafalar karıştı: Bu yıl kaçıncı?

Altın Portakal'da kafalar karıştı: Bu yıl kaçıncı?

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Geçen yıl iptal edilmesi nedeniyle 60'ıncısı düzenlemeyen Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde, ''Bu yıl kaçıncı'' karmaşası yaşanıyor.

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