Anasayfa Video Galeriler Gündem Altın Portakal'da kafalar karıştı: Bu yıl kaçıncı? Altın Portakal'da kafalar karıştı: Bu yıl kaçıncı? 02 Eylül 2024 Pazartesi Saat: 12:21 Güncelleme: 02 Eylül 2024 Pazartesi 12:21 Geçen yıl iptal edilmesi nedeniyle 60'ıncısı düzenlemeyen Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde, ''Bu yıl kaçıncı'' karmaşası yaşanıyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66d58380d04e0d40bf0cf25b" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bu yola giren hiç bitmesin istiyor: Hayran bırakan manzara Amcası gözaltına alınmıştı... Kayıp Narin soruşturmasında yeni gelişme Antalya'da ''insan yüzlü'' balık oltaya takıldı İstanbul'da Yargıtay Cumhuriyet Savcısı'na tekme tokat saldırı Polisleri taşıyan midibüs şarampole uçtu: Çok sayıda yaralı var PKK'nın mühimmat deposu böyle havaya uçuruldu İzmir'de dehşet gecesi: 2 kişiyi gasbederek öldürdü, 16 yaşındaki kızı ağır yaraladı Sınır kapısında bıçaklı kavga kamerada İstanbul'da okullar açıldı; trafik çilesi başladı