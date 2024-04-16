Altın rekor kırarken kritik uyarı kuyumculardan geldi

Altın fiyatlarının rekor üstüne rekor kırmasının ardından piyasanın gerçek bir bilenleri olan kuyumculardan kritik bir uyarı geldi.

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