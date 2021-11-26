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  4. Altında yükseliş trendi bitti mi? Uzmanı açıkladı

Altında yükseliş trendi bitti mi? Uzmanı açıkladı

Altın ve para piyasalar uzmanı İslam Memiş, gram altın fiyatının 585 lira seviyesine kadar çekilebileceğini söyledi.

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