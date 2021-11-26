Anasayfa Video Galeriler Gündem Altında yükseliş trendi bitti mi? Uzmanı açıkladı Altında yükseliş trendi bitti mi? Uzmanı açıkladı 26 Kasım 2021 Cuma Saat: 15:21 Altın ve para piyasalar uzmanı İslam Memiş, gram altın fiyatının 585 lira seviyesine kadar çekilebileceğini söyledi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61a0d136debe964f8b7eb047" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Cezaevinden çıkan adam eski eşini sokak ortasında dövdü Rahmi Özkan'ın acı günü Bu videoyu izlemeden bugün alışveriş yapmayın! Bu videoyu izlemeden bugün alışveriş yapmayın! Öğretim görevlisinden AK Parti'yi protesto edenlere skandal sözler Bunalıma girip intihar etmek isteyen eski hostes güçlükle ikna edildi İBB Meclisi'nde mikrofon kapattıran gerginlik Bergen film ekibinden kadına şiddete tepki: Sen affetsen ben affetmem Çok konuşarak dolandırdı! Kasada 9 yaşındaki çocuğun durduğunu görünce...