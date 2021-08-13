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  4. Altındağ'daki bıçaklı kavgada hayatını kaybeden Emirhan'ın babası konuştu

Altındağ'daki bıçaklı kavgada hayatını kaybeden Emirhan'ın babası konuştu

Ankara'da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada yaralandıktan sonra kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Emirhan Yalçın'ın (18) babası Osman Yalçın olayla ilgili konuştu.

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