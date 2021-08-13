Anasayfa Video Galeriler Gündem Altındağ'daki bıçaklı kavgada hayatını kaybeden Emirhan'ın babası konuştu Altındağ'daki bıçaklı kavgada hayatını kaybeden Emirhan'ın babası konuştu 13 Ağustos 2021 Cuma Saat: 18:11 Ankara'da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada yaralandıktan sonra kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Emirhan Yalçın'ın (18) babası Osman Yalçın olayla ilgili konuştu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61168b92bc41931fcf6ca533" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Prof. Dr. İsmail Cinel: Aşılılara pozitif ayrımcılık gelmeli Kastamonu'daki selde evler neden yıkıldı? Uzman isim anlattı Erdoğan'dan yeni açıklama: ''Doğal felaketler sadece ülkemizde olmuyor'' polis olarak tanıttı Afet bölgesinde çok acı sözler: ''Sevdiklerimiz bize el sallayarak gittiler'' Afet bölgesine yardım taşıyan TIR alev alev yandı Sel sonrası taşan Ezine Çayı, Bozkurt'u böyle yuttu Taliban, Kabil sınırına dayandı Delta kabusu büyüyor! Yoğun bakımlar dolmaya başladı