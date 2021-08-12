  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Altındağ'daki olaylarla ilgili yeni gelişme! Emirhan Yalçın'ı öldüren Yahya Abdo'nun ifadesi ortaya çıktı - Son Dakika Haberler

Altındağ'daki olaylarla ilgili yeni gelişme! Emirhan Yalçın'ı öldüren Yahya Abdo'nun ifadesi ortaya çıktı - Son Dakika Haberler

Ankara Altındağ'da çıkan ve ardından yabancı uyruklularla mahalleli arasında çıkan kavgada 18 yaşındaki bir genci bıçaklayarak öldürmekle suçlanan zanlının ifadesi ortaya çıktı

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Asansör ile tavan arasına sıkışan bebek hayatını kaybetti
Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel şimdi de bu paylaşımı ile gündemde
Sokakta Suriyelilere küfür edip videoyu sosyal medyada yayınladı
Selin vurduğu Kastamonu'nda okul camında ölüm kalım savaşı
''Altındağ'' diye paylaşılan görüntü başka ülkeden çıktı
Nurgül Yeşilçay'ı gören tanıyamadı
Akşener'den göçmenlere dert yanan yurttaşa bu yanıtı verdi
Sinop'ta kara ile deniz birbirine karıştı!
Sinop, Kastamonu ve Bartın'dan en can alıcı görüntüler