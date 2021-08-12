Anasayfa Video Galeriler Gündem Altındağ'daki olaylarla ilgili yeni gelişme! Emirhan Yalçın'ı öldüren Yahya Abdo'nun ifadesi ortaya çıktı - Son Dakika Haberler Altındağ'daki olaylarla ilgili yeni gelişme! Emirhan Yalçın'ı öldüren Yahya Abdo'nun ifadesi ortaya çıktı - Son Dakika Haberler 12 Ağustos 2021 Perşembe Saat: 15:00 Ankara Altındağ'da çıkan ve ardından yabancı uyruklularla mahalleli arasında çıkan kavgada 18 yaşındaki bir genci bıçaklayarak öldürmekle suçlanan zanlının ifadesi ortaya çıktı Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61150d5fb954fd69fa5518c3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Asansör ile tavan arasına sıkışan bebek hayatını kaybetti Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel şimdi de bu paylaşımı ile gündemde Sokakta Suriyelilere küfür edip videoyu sosyal medyada yayınladı Selin vurduğu Kastamonu'nda okul camında ölüm kalım savaşı ''Altındağ'' diye paylaşılan görüntü başka ülkeden çıktı Nurgül Yeşilçay'ı gören tanıyamadı Akşener'den göçmenlere dert yanan yurttaşa bu yanıtı verdi Sinop'ta kara ile deniz birbirine karıştı! Sinop, Kastamonu ve Bartın'dan en can alıcı görüntüler